مؤسسة النفط تستعرض مشاريع شركة “هاليبرتون” الأمريكية في حفر الآبار المنفذة وتناقش معالجة مشاكل الإنتاج

عقدت إدارة الحاسوب الآلي والاتصالات بالمؤسسة الوطنية للنفط أمس الخميس اجتماعا موسعا بمقر المؤسسة مع مسؤولي شركة “هاليبرتون” الأمريكية لخدمات الطاقة.

حيث خصص الاجتماع لمناقشة ومتابعة مشاريع الشركة وأعمالها المنفذة المتعلقة بحفر وصيانة الآبار،إضافة لعرض مرئي من قبل شركة “هاليبرتون” حول التقنيات الحديثة التي تعمل بها الشركة لمعالجة المشاكل َوتقديم الحلول وإنجاز أعمال حفر الآبار.

