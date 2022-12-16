وصول معدات لمحطة كهرباء شمال بنغازي مُورَّدة من شركة سيمنس لإجراء عمرة جسيمة لها

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة 2022.12.16 تواصل نقل شحنات جديدة خاصة بالوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة، مُورَّدة من شركة (سيمنس) الألمانية وذلك بعد ما تم تفعيل عقد الاتفاقية وفتح الاعتمادات المستندية معها لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بالمحطة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن المحطة، ستخضع للعمرة الجسيمة مع بداية السنة القادمة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 350 ميجاوات مع تشغيل مولد البخار الخاص بها والتي من شأنها المساهمة، في دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدرتها الإنتاجية .