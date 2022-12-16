برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن اكتمال أعمال الصيانة بالطريق الدائري الثاني بطرابلس

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس الخميس 2022.12.15، اكتمال أعمال الصيانة بالطريق الدائري الثاني الرابط بين شرق وغرب مدينة طرابلس، وذلك بالشراكة مع الأجهزة الحكومية الممثلة في شركات الخدمات العامة والمياه والصرف الصحي .

وأوضح البرنامج في بيان له ، أنه قام باستكمال وتركيب وطلاء 27 كيلومتر من الطريق والرصيف الجانبي، إضافة لتركيب 53 حاجز اسمنتي للطريق، و510 مطبق لغرف تفتيش الصرف الصحي لحمايته من الانسدادات، ووضع 23 لافته تبين الاتجاهات الطرقية لتسهيل القيادة للسائقين.