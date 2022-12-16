الاتحاد العام لغرف التجارة الليبي يبحث التعاون التجاري وانسياب السلع مع فرنسا

عقد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض أمس الخميس 2022.12.15، اجتماعا مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج لبحث فتح آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتذليل كافة الصعاب أمام انسياب السلع والخدمات بين البلدين.

وأشار السفير الفرنسي خلال الاجتماع الذي حضره عدد من رجال الأعمال، لقرب افتتاح قنصلية للعمل من طرابلس،من أجل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، وتنظيم بعض الفعاليات الاقتصادية في السنة القادمة في مجالات الطاقة والمواصلات والزراعة.

كما تم مناقشة سبل حل مشكلة تأخر الاعتمادات بالنسبة للعمليات التجارية ،للجهات العامة مع الشركات الفرنسية خصوصا في مجال الأدوية والمعدات الطبية.