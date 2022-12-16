ديوان المحاسبة يوقع عقد مع شركة بريطانية لمراجعة الاستثمارات الليبية في الخارج

وقع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الخميس عقدا مع شركة المراجعة الدولية RSM بمدينة لندن ببريطانيا وذلك لمراجعة وتقييم السياسات الاستثمارية لبعض الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار بحضور اللجنة الفنية المشكلة من الديوان ومدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وممثل عن المؤسسة الليبية للاستثمار.

ويأتي هذا التوقيع بالتزامن مع الاستراتيجية الجديدة التي تبناها ديوان المحاسبة لمتابعة الاستثمارات الليبية، وتحسين أدائها ومنع التجاوزات في أصولها وممتلكاتها.