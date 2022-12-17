بالصور…مستندات تكشف وقائع فساد مالي وإداري لعائلة “الدبيبة”

تداول مراسلة بتاريخ 11 يونيو 2014م، موجهة من #النائب_العام الليبي آنذاك، عبد القادر جمعة رضوان، إلى المحامي العام في #أسكتلندا، بشأن وقائع فساد مالي وإداري تخص “آل #الدبيبة”.

– المراسلة تنص على تورط علي الدبيبة، ونجليه أسامة وإبراهيم، وشقيقه يوسف الدبيبة، في ارتكاب جرائم جنائية وعمليات غسل أموال.

– المراسلة: هؤلاء الأشخاص ذي صلة بأعمال عقود الدولة الليبية إبان فترة حكم النظام السابق، فيما يتعلق بالبنية التحتية، ولهم صلة مباشرة بالإشراف على إدارة ميزانية التحول.

– نأمل منكم اتخاذ ما يلزم بغية الكشف عن الأصول والأموال المنهوبة، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه دون وجه حق، ومحاسبة من ارتكب أفعالاً شكلت غدرًا وعدوانًا على المال العام.

– نأمل منكم مخاطبة الجهات المختصة بالعمل على حجز وتجميد ممتلكات الأشخاص المذكورين وأزواجهم وأولادهم في اسكتلندا.

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