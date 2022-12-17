وصول معدات لمحطة كهرباء شمال بنغازي لإجراء عمرة جسيمة لها

بنغازي 17 ديسمبر 2022 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل نقل شحنات جديدة خاصة بالوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة، مُورَّدة من شركة (سيمنس)، وذلك بعد ما تم تفعيل عقد الاتفاقية وفتح الاعتمادات المستندية معها لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بالمحطة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن المحطة، ستخضع للعمرة الجسيمة مع بداية السنة القادمة، بقدرة إنتاجية تصل إلى ” 350 ” ميجاوات، مع تشغيل مولد البخار الخاص بها والتي من شأنها المساهمة، في دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدرتها الانتاجية. (وال _ بنغازي)

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