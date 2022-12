انخفضت أسعار النفط في ختام تعاملات أمس الجمعة، مسجلة في الوقت ذاته أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر بنحو 3.8%.

ويأتي ذلك بضغط من المخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي الذي سينعكس على مستويات الطلب على الخام في النهاية بالسلب، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية، بنحو 2.17 دولار أو 2.6% إلى 79.04 دولار للبرميل، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركية بنحو 1.82 دولار أو 2.4% إلى 74.29 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية أيضاً بنحو 4.6%.

وتشهد الأسواق بشكل عام اضطرابات بسبب مخاوف الركود، خاصة بعدما قالت البنوك المركزية في أوروبا وأميركا إنها ستواصل رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

The post أسعار النفط تُسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا