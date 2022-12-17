ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 81.57 دولار وإنتاج النفط الليبي إلى مليون و 213 ألف برميل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة أمس الجمعة 2022.12.16 ،بعد تراجع بنسبة 2 % في الجلسة السابقة في أعقاب رفع بنوك مركزية لأسعار الفائدة، واتجهها صوب إنهاء معاملات الأسبوع على ارتفاع بعد سلسلة من التوقعات الإيجابية للطلب على النفط.

و زادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.4 % إلى 81.57 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.3 % إلى 76.36 دولار للبرميل، حيث يتجه الخامان صوب إنهاء الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 7 %، بحسب عدد من وكالات الأنباء العالمية.

يشار إلى أن إنتاج النفط الخام الليبي بلغ مليون و 213 ألف برميل, وبلغ إنتاج المكثفات 52 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.