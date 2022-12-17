مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يحذر الدول من حجز ووضع يدها على الأموال المجمدة

حذر مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمس الجمعة 2022.12.16 بعض الدول التي تحاول وضع يدها والحجز على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأكد السني في كلمة له بجلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم حول ليبيا، أن التجميد في الأساس هو للحفاظ عليها وحمايتها وليس لنهبها، واستخدامها في تسويات أو تعويضات، وهذا مخالف لقرارات مجلس الأمن، وأن الدولة الليبية لن تسمح بذلك.

يشار إلى أن عدد من بنوك الدول الأوروبية جمدت منذ عام 2011 أموالا ليبية تبلغ قيمتها بين 160 إلى 200 مليار دولار، تسعى الحكومات المتعاقبة في ليبيا للإفراج عنها منذ 10 سنوات.