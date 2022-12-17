ليبيا للاتصالات تعلن تمكنها من صد هجمات سيبرانية تعرضت لها دون إلحاق الضرر بزبائن الشركة

أعلنت الشركة الليبية القابضة للاتصالات أمس الجمعة 2022.12.16 تمكن مهندسي شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، من صد هجمات سيبرانية كان قد تعرض لها مركز استضافة البيانات.

وأكدت الشركة في بيان لها أن الفرق الفنية التابعة لها تمكنوا من مواجهتها والحد من خطورتها عبر جهوزية المركز، وحزم الحماية فيه، لتنحصر آثارها في تأثر بعض المواقع على نحو محدود دون إلحاق الضرر بزبائن الشركة.

وأوضحت الشركة إنها لا زالت تتابع الوضع عن كثب، مشيرة إلى أنها مستعدة للتعامل مع أي هجمات قد تحدث لاحقاً، إضافة لحرصها على مصلحة زبائنها، ومحتواهم وخدماتهم المستضافة عبر خوادم المركز.