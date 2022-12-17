تواصل أعمال إزالة المباني الواقعة في مسار الطريق الدائري الثالث طرابلس

كشف رئيس مكتب الإعلام بشركة الخدمات العامة فرع طرابلس عبد الفتاح الغضبان عن إزالة 54 منزل بمنطقة الهضبة البدري من أصل 155 منزل مستهدف أزالته بذات المنطقة ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ الطريق الدائري الثالث، وذلك بعد تعويض ملاكها.

وأوضح الغضبان لتطبيق بكم الإخباري بأن المرحلة القادمة تستهدف أزالة 9 منازل بمنطقة طريق الشوق، ومبينا استكمال إزالة الفضاءات العامة والمحال التجارية في المنطقة الواقعة في نطاق “الهضبة – صلاح الدين- طريق الشوك “.

يذكر بأن المرحلة الثالثة لمشروع الطريق الدائري الثالث تستهدف المنطقة الواقعة بين ” جزيرة عودة الحياة عين زارة – معيتيقة سوق الجمعة “، مبينا بأن الشركة تراعي استكمال إجراءات التعويض قبل إزالة المباني السكنية الواقعة في نطاق مسار الطريق الدائري الثالث.