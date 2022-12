بهدف التشبيك التجاري.. ليبيا تشارك في افتتاح معرض التصدير التركي إلى إفريقيا

شاركت ليبيا عبر ملحقها التجاري في قنصليتها بإسطنبول ووفد من وزارة الاقتصاد، في افتتاح معرض بوابة التصدير إلى أفريقيا اليوم السبت، على أرض مدينة المعارض في إسطنبول بتركيا.

من جهته قال الملحق التجاري “عمر درهوب” إن المعرض يعكس حجم التبادل التجاري بين الدول المشاركة، سيما وأن لدى ليبيا موقعا جغرافيا يعد بوابة تصدير إلى أفريقيا، بحسب قوله.

وأفاد درهوب بأن المعرض يهدف إلى التشبيك بين رجال الأعمال والمستثمرين بالقطاع الخاص بين ليبيا وتركيا في عديد من الشراكات المتنوعة، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن معرض بوابة التصدير إلى أفريقيا يشهد مشاركة أكثر من 70 شركة من مختلف الدول، بينها 13 شركة ليبية تحث إشراف ZM GROUP.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

