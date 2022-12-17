مدير مصرف التجارة والتنمية يوضح ل”بكم” الآلية والفترة الزمنية لعملية مقاصة الصكوك

قال مدير مصرف التجارة والتنمية عبدالقادر السفتي إن عملية مقاصة الصكوك في المنظومة تتم عن طريق المقاصتين الإلكترونية واليدوية.

وبين السفتي لتطبيق بكم الإخباري أن إجراء المقاصة الإلكترونية يتم عادة في وقت لا يتجاوز 24 ساعة، بينما المقاصة اليدوية تتم عن طريق غرفة الصكوك بمدينة بنغازي في زمن لا يتجاوز 3 أيام، موضحاً أن قيمة إيداع الصك 15 دينار وفي حال القبول تودع قيمة الصك في حساب الزبون، أما في حال الرفض يتم تعليق القيمة مع خصم قيمة 3 دينار كقيمة لاسترجاع الصك.