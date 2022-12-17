افتتاح معرض بوابة التصدير إلى أفريقيا في اسطنبول بمشاركة ليبية

افتتحت اليوم السبت 2022.12.17 ، بمدينة إسطنبول التركية فعاليات معرض بوابة التصدير إلى أفريقيا، بمشاركة الملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية عمر درهوب، والذي أكد أن المعرض يعكس حجم التبادل التجاري بين الدول المشاركة وخاصةً أن ليبيا بموقعها الجغرافي تعد بوابة التصدير إلى أفريقيا، إضافة لتعزيز الروابط بين رجال الأعمال والمستثمرين بالقطاع الخاص بالبلدين.

وحضر حفل الافتتاح وكيل وزارة الصناعة والمعادن مصطفى السمو ، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية علي نصير وعدد من رجال الأعمال ولفيف من المشاركين والمهتمين .

يشار أن معرض بوابة التصدير إلى أفريقيا يشهد مشاركة أكثر من 70 شركة من مختلف الدول من بينها 13 شركة ليبية، تحث إشراف ZM GROUP وتستمر فعالياته خلال الفترة من 17-19 من شهر ديسمبر الجاري.