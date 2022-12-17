خاص.. الوحدة يؤكد لصدى على إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية قريباً خلال السنة القادمة 2023

أعلن مصرف الوحــدة عن صدد إطــلاق مركـز لخدمــة العمــلاء عبــر الهاتـــف المحمـــول ” CALL CENTER ” وذلك بالاتصــال برقم موحـد لكافــة عمــلاءنــا .

حيث تعتبــر هــذه الخدمــة تعزيــزاً لرضــاء العمــلاء من خــلال الرد على جميــع التسـاؤلات والاستفســارات والمشاكل التي ترد للمركــز والعمــل على حلها من خلال خدمــة (CALL CENTER) الخاصـة بالخدمــات الإلكترونيـــة ..

وفي تصريح لصدى الاقتصادية أكد مصرف الوحدة أن المصرف قد عزم على التحول الرقمي الإلكتروني بما يتناسب مع حجم المصرف الذي يعتبر من أكبر المصارف بالقطاع المصرفي الليبي، كما يضيف أن المصرف وخدمة لزبائنه بشكل خاص وللمواطن بشكل عام سوف يطلق خدمات أخرى قريباً خلال السنة القادمة 2023 يساهم من خلال هذة الخدمات الرفع من كفاءة المصارف العاملة ومواكبة التطوير المستمر في الخدمات الإلكترونية و التحول الرقمي المتسارع على غرار البنوك الدولية والاقليمية .

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