ارتفاع أسعار كسر الذهب والجديد والمستعمل في السوق الليبي اليوم الاحد 18 ديسمبر 2022

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاحد) 2022/12/18 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:
سعر آونصة الذهب اليوم:
1791.5 دولار
سعر كسر الذهب اليوم:
عيار 18 ب218.00 دينار
21 ب254.33 دينار
22 ب266.44 دينار
24 ب290.66 دينار
ليرة عيار 21 وزن 8 جرام ب2034 دينار
🔵 سعر الذهب الجديد :
عيار 18 ب290 دينار
عيار 21 ب320 دينار
🔵 سعر الذهب المستعمل :
عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار
عيار 21 من 285 دينار وحتى 300 دينار
🔵 سعر الفضة الكسر
من 2.10 ~2.50 دينار
🔵 سعر الفضة الجديدة :
من 10 دينار وحتى 30 دينار
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