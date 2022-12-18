شحنات من الغاز الأفريقي تصل أوربا لمجابهة البرد القارس ونقص الإمدادات

استقبلت ألمانيا أمس السبت 2022.12.17، أول وحدة عائمة للغاز المسال بهدف تجنب النقص والتخلي عن الشحنات الروسية بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أن السفينة محملة بكميات من الغاز النيجيري تكفي لاستهلاك خمسين ألف منزل ، ولمدة 12 شهر، وسيبدأ تسليمها يوم الخميس المقبل.

وستقام خمس محطات عائمة أخرى خلال العام الجاري بعد أشغال بناء جرت بفضل مليارات اليوروهات التي أفرجت عنها برلين، كما أن هناك مشروع خاص للمجموعة الفرنسية “توتال-اينيرجيز” في لوبمين بشمال ألمانيا جاهز، لكنه ينتظر تراخيص إدارية .

ويفترض أن تؤمن كل هذه المنشآت ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، أي ثلث احتياجات ألمانيا من الغاز، وذلك لمجابهة البرد القارس ، وعدم حدوث انقطاعات غازية في الشتاء المقبل.