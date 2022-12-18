استقرار إنتاج النفط الخام الليبي اليوم الأحد إلى مليون و 211 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام ، اليوم الأحد 2022.12.18 ، بلغ مليون و 211 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 55 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها ، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ 900 مليون قدم مكعب، حيث أن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 714 مليون قدم مكعب، و 98 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و75 قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغدية مصانع الإسمنت بمقدار 13 مليون قدم مكعب.