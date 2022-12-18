الصين تتوقع نمو اقتصادها في 2023 رغم التباطؤ العالمي

قال هان وينشو، المسؤول بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، في منتدى أمس السبت، إن وتيرة النمو الاقتصادي سوف تتسارع في العام المقبل مع دخول سياسات التحفيز حيز التنفيذ.

وأكد هان وينشو، أن الإجراءات الحالية الداعمة للنمو سوف تظل قائمة، وسوف يتم إضافة المزيد من السياسات لتعزيز الاقتصاد، حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين (CCTV).

وأضاف هان أنه في حين أن الاقتصاد العالمي يتباطأ، فإن الاقتصاد الصيني ربما يتعافى.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الصين تعهدت بإنعاش الاستهلاك المحلي ودعم الشركات الخاصة، فيما تبتعد البلاد بسرعة عن سياسة «صفر كوفيد» التقييدية، وتتجه بكين إلى تعزيز النمو.

ودفع هذا التوجه بعض أكبر البنوك الاستثمارية في العالم إلى زيادة توقعاتها للاقتصاد الصيني في 2023، حتى في الوقت الذي تلقي فيه زيادة في حصيلة «كوفيد» بظلالها على التوقعات على المدى القريب.