الشركة الأهلية للإسمنت تفتح موعد حجز لمادة الإسمنت السائب بمصانعها

أعلنت الشركة الأهلية للأسمنت، أمس السبت 2022.12.17، فتح موعد حجز الإسمنت السائب المنتج بمصانع (المرقب،المجمع،لبدة، زليتن ) بنظام النقلة الواحدة عن طريق الموقع الإلكتروني.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنه سيتم فتح المنظومة يوم الخميس القادم عند الساعة 11 صباحاً، وستقفل المنظومة عند نفاذ الكمية المخصصة ، مع تتطلب وجود مستندات الرقم الوطني، ورقم كتيب العائلة.

وبينت الشركة أنه في حالة الحصول على موعد فإنه يتوجب إحضار إيصال نقدي، من إحدى الشركات المخولة بالنقل، مع دفع مبلغ مالي بقيمة 4500 آلاف دينار نقداً، وسيتم تحرير إيصال تحصيل نقدي كدفعة تحت الحساب، بالمبلغ المذكور، والسعر النهائي يتحدد عند إجراء التسوية المالية وقت تسليم الشحنة بالمصنع.