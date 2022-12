تركيا تحث ليبيا ومصر على بدء الحوار والمفاوضات بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين وفقا للقانون الدولي

حثت تركيا بلدين مصر وليبيا على إطلاق حوار ومفاوضات بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين البحرية، وفق القانون الدولي، وذلك بحسب مانشرته من خلال مصادر دبلوماسية تركية للأناضول.

وذكرت وكالة الأناضول بأن تركيا دعت إلى الأساليب السلمية في تحديد حدود البلدين على أساس التفاهم المتبادل، كما هو مسجّل في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، وفق المصادر نفسها.

وأضافت المصادر بأن الحدود البحرية الجانبية التي حددتها مصر لا يتداخل الجرف القاري مع ليبيا وكذلك لا يتداخل الجرف القاري مع تركيا في شرق البحر المتوسط.

ويشار بأن حكومة الوحدة الوطنية الليبية ووازرتها الخارجية اعتبروا ، أن قرار مصر انتهاك” للمياه الإقليمية.

