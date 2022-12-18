“أبو جناح” يطّلع على النتائج النهائية لمشروع إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا

شارك وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح”، في الاجتماع الذي عقده خبراء بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي لطرح مشروع «إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا»، بحضور رئيس المجلس، ومسؤولين بوزارة الصحة، وخبراء بالقطاع الصحي، ومسؤولين بديوان المحاسبة.

حيث استعرض فريق عمل إصلاح وتطوير النظام الصحي بالمجلس، النتائج النهائية للمشروع، والتي تتضمن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح النظام الصحي، واللائحة التنظيمية لإتاحة وتعزيز الخدمات الصحية، والتي تأتي ضمن مبادرة التغطية الصحية الشاملة.

وأكد “أبوجناح” على دعمه لجهود الخبراء في إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا، وتحقيق تنمية شاملة لقطاع الصحة، من أجل تحسين الحالة الصحية للمواطن، وتطوير آليات عمل الرعاية الصحية الأولية.

هذا وتتمثل أغراض مشروع «إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا» في إتاحة الخدمة لما يقارب 90% من الحالات التي تعاني من أمراض يتطلّب علاجها تكاليف عالية، فضلًا عن خفض نفقات العلاج بالخارج بمقدار 30٪؜ خلال عام واحد من بدء محفظة الإصلاح، وكذلك توطين تدخل واحد من كل تخصص خلال العام الأول من بداية محفظة الإصلاح.

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