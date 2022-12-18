الجمعية العمومية لشركة المدار تناقش اعتماد الموازنة التقديرية لسنة 2022

عقدت الجمعية العمومية لشركة المدار الجديد اليوم الأحد 2022.12.18 ، بالعاصمة طرابلس اجتماعها العادي الثاني للعام الحالي بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد و رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بشركة المدار الجديد ،لمناقشة اعتماد الموازنة التقديرية لسنة 2022، واستعراض تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص و مراجعة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة ردود مجلس الإدارة على ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022، والمصادقة على الحسابات الختامية و الميزانية العمومية للسنة المالية الحالية.