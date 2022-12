“الحويج” يناقش المشاكل والصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص بالمنطقة الجنوبية

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاحد، خلال اجتماع مع أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية عن فئة المرأة و نشاط المجالس البلدية ودورها في دعم وتمكين المرأة ، المشاكل والصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص بالمنطقة الجنوبية ، وسبُل تقديم الدعم الفني لهم من أصحاب المشروعات الصغرى بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع للوزارة.

وتطرق الاجتماع الى أهمية دعم قطاعات الزراعة والصناعة وإمكانية تفعيل المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة تقوم على الموارد الطبيعية بالمنطقة الجنوبية تسهم في تحقيق التنمية المكانية وخلق فرص عمل كبيرة.

وأكد “الحويج” أن المرأة الليبية تملك الإرادة والقدرة على تقلد مناصب قيادية بالدولة والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي يسبقه استقرار على المستوى السياسي والامني والذي يجب أن ينطلق من المنطقة الجنوبية، مشيراً أن وزارة الاقتصاد تعمل على خلق رؤية عمل مشتركة بين كافة القطاعات تحت مضلة البلديات واستثمار الموارد المتاحة بالشكل المطلوب تسهم في تحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي.

و طلب الحاضرين من وزير الاقتصاد والتجارة بالتدخل لتفعيل صندوق موازنة الأسعار والدعم السلعي للحد من ارتفاع الأسعار والمساهمة في خلق استقرار وانسياب السلع بالسوق المحلي.

