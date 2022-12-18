مجلس شؤون الطاقة يناقش تطوير الإنتاج النفطي للمنطقة البحرية A و E بالتعاون مع شركة إيني

بحث رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة عبدالحميد الدبيبة، خلال الاجتماع الثاني للمجلس اليوم الأحد 2022.12.18 المواضيع الإستراتيجية لملف الطاقة، بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة، و المالية، والتخطيط المكلف، والنفط والغاز، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس جهاز الطاقات المتجددة.

وناقش الاجتماع في بنوده، إستراتيجية تطوير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى مناقشة التعاون مع شركة “إيني” للمنطقة البحرية A and E.

كما استعرض الاجتماع، ملف الطاقة المتجددة وطرح المقترحات والتوصيات الخاصة، والاتفاق على رفعها لمجلس الوزراء لاتخاد القرار بالخصوص.