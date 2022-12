الوطنية للنفط ووزارة العمل يوقعان اتفاقية لتسهيل إجراءات التدريب للباحثين عن العمل

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد، محضر اتفاق لتسهيل الإجراءات الإدارية بين الجانبين لتدريب العناصر الوطنية مقابل العمالة الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم 81.

ووقع محضر الاتفاق عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “حسين صافار” ووكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام “علي الماقوري”، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزير التعاون المشترك ووضع ألية عمل لتسهيل حصول المؤسسة وشركاتها على موافقات العمل المطلوبة وفق إجراءات وزارة العمل، ويضمن ذلك التزام المؤسسة بتنفيذ برامج التدريب للعناصر الوطنية من الباحثين عن العمل ومنحهم فرص للعمل في القطاع وفق الإمكانيات المتاحة.

وحضر توقيع الاتفاق مدير عام تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة “محمد أبولعج” ورئيس قسم الاحتياجات بالمؤسسة “نور الدين امبارك” ومدير مكتب استخدام النفط بالوزارة “محمد شقلوف” ومدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية “بكير أبو شهيوة” ومدير مكتب الوكيل “مهند المصراتي”.

