“الدبيبة” يبحث المواضيع الإستراتيجية لملف الطاقة

قام رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة عبدالحميد الدبيبة، خلال الاجتماع الثاني للمجلس اليوم الأحد، ببحث المواضيع الإستراتيجية لملف الطاقة، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة، ووزير المالية، ووزير التخطيط المكلف، ووزير النفط والغاز، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس جهاز الطاقات المتجددة، وممثل ديوان رئاسة الوزراء مقرر المجلس.

نوقش خلاله إستراتيجية تطوير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى مناقشة التعاون مع شركة “إيني” للمنطقة البحرية A and E.

واستعرض كذلك ملف الطاقة المتجددة وطرح المقترحات والتوصيات الخاصة، والإتفاق على رفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالخصوص.

والجدير بالذكر أن أبرز مهام المجلس، الإشراف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطات الطاقة، وإعداد إستراتيجية الدولة في مجالات الطاقة المختلفة.

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