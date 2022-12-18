الاقتصاد تناقش الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص بالمنطقة الجنوبية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ، اليوم الاحد 2022.12.18، مع أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية عن فئة المرأة، لمناقشة الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص بالمنطقة الجنوبية، وسبُل تقديم الدعم الفني للسيدات من أصحاب المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر.

وتطرق اللقاء الى أهمية دعم قطاعات الزراعة والصناعة وإمكانية تفعيل المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة تقوم على الموارد الطبيعية بالمنطقة الجنوبية، تسهم في تحقيق التنمية المكانية وخلق فرص عمل كبيرة، كما طلب الحاضرين التدخل لتفعيل صندوق موازنة الأسعار والدعم السلعي للحد من ارتفاع الأسعار والمساهمة في خلق استقرار وانسياب السلع بالسوق المحلي.