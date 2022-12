“الدبيبة” يبحث مع وزراء حكومته المواضيع الاستراتيجية لملف الطاقة

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاحد خلال الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة المواضيع الاستراتيجية لقطاع النفط وأهمها زيادة الإنتاج والتعاون مع شركة “إيني” الإيطالية.

جاء ذلك بحضور وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، ووزير المالية “خالد المبروك”، ووزير التخطيط المكلف “محمد الزيداني”، ووزير النفط والغاز “محمد عون”، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” ورئيس جهاز الطاقات المتجددة “عبد السلام الأنصاري”، وممثل ديوان رئاسة الوزراء مقرر المجلس.

وخصص الاجتماع لمناقشة استراتيجية تطوير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك التعاون مع شركة “إيني” للمنطقة البحرية “أ” و”هـ”، إضافة إلى ملف الطاقة المتجددة وطرح المقترحات والتوصيات الخاصة بها والاتفاق على رفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالخصوص.

يشار إلى أن أبرز مهام المجلس الأعلى لشؤون الطاقة الإشراف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطات الطاقة، وإعداد استراتيجية الدولة في مجالات الطاقة المختلفة.

