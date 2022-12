الجمعية العمومية لمصرف السراي تعقد اجتماعها العادي للمصادقة على القوائم المالية للمصرف للعام 2021

عقدت الجمعية العمومية لمصرف السراي للتجارة والاستثمار “أتيب” يوم الأحد اجتماعها العادي لهذا العام لمناقشة عدد من المواضيع أهمها المصادقة على ميزانية المصرف والقوائم المالية للعام 2021 والتي أظهرت ارتفاع صافي الربح للمصرف بنسبة 30%.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف “نعمان البوري” لتبادل إن اجتماع الجمعية العمومية تم بحضور 69% من إجمالي المساهمين بالمصرف، ونوقش فيه ميزانية العام 2021 واعتمدت بالإجماع، كما تم اعتماد مقترح مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح بحيث سيتم توزيع 1.5 دينار عن كل سهم أي بمعدل 15% عائد على كل سهم.

وأضاف “البوري” بأن الجمعية العمومية استعرضت كذلك النشاط السنوي للمصرف وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتمت الموافقة عليهما، كما تمت مناقشة مقترح بخصوص استبدال عضوين من مجلس الإدارة بعضويْن جدد واستبدال عضو ثالث الذي لم يتحصل على موافقة مصرف ليبيا المركزي وتم اعتماد المقترح بالإجماع من الجمعية العمومية.

وأشار رجل الأعمال “حسني بي” بصفته أحد المساهمين الرئيسيين بالمصرف إلى أن مصرف السراي يركز حاليا على مواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في العالم وقد حقق أرباحا خلال العام الماضي 2021 تصل إلى قرابة 15 مليون دينار، مضيفا بأن إدارة المصرف تتطلع إلى إقفال ميزانية العام الحالي 2022 خلال الربع الأول من العام القادم.

