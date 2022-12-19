ارتفاع الدولار واليورو وتراجع الاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 19 ديسمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8316 دينار، مسجلاً ارتفاعا طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1292 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8829 دينار، والدولار الكندي 3.5344 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2591 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2847 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3155 دينار، والدينار التونسي 1.5426 دينار، والدرهم المغربي 0.4598 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: