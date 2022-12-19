استقرار أسعار الذهب مع ضعف الدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم بعد توقعات برفع جديد لأسعار الفائدة العام المقبل من قبل الفيدرالي الأمريكي

واستقر المعدن النفيس في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولاراً للأونصة، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة مسجلة 1802.50 دولار.