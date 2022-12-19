اقتصاد

استقرار أسعار الذهب مع ضعف الدولار

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

استقرت أسعار الذهب اليوم بعد توقعات برفع جديد لأسعار الفائدة العام المقبل من قبل الفيدرالي الأمريكي

واستقر المعدن النفيس في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولاراً للأونصة، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة مسجلة 1802.50 دولار.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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