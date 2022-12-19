الاتفاق على بدء إجراءات فتح خط بحري لنقل البضائع و المسافرين بين تونس وليبيا

أعلنت وزارة النقل التونسية أمس الأحد 2022.12.18، توقيع محضر اجتماع حول بدء إجراءات فتح خط بحري بين تونس وليبيا، وذلك على إثر اتفاق بين وزارتي المواصلات، ومصلحتي النقل البحري والموانئ في البلدين.

وأكّد وزير النقل التونسي ربيع المجيدي استعداد بلاده لإزاحة كل العراقيل التي تحول دون تحقيق الربط البحري بين البلدين، في كل الموانئ التونسية، بشرط أن يمكّن الميناء المقترح من التسريع في تجسيم هذا الربط بصفة مستمرّة وأن تتوفر فيه اللوجستية والمعايير المستوجبة والطاقة الاستيعابية اللازمة وأن يحقّق الجدوى الاقتصادية المطلوبة.

وأوضح الوزير التونسي أن الخط البحري يأتي تعزيزا للربط بين تونس وليبيا وتنويعا لوسائط عبور المسافرين والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، مبرزا أهمية العرض الذي سيوفّره هذا الخط على مستوى نقل الأشخاص والشاحنات والبضائع ،ومذكّرا بأن ذلك سيكون متزامنا مع مواصلة تهيئة معبر رأس جدير الحدودي.