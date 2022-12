“حسني بي” لتبادل : مصرف السراي حقق أرباح ب 15 مليون دينار خلال عام 2021

قال رجل الاعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خاص لقناة تبادل يوم الاحد، خلال اجتماع الجمعية العمومية لمصرف السراي للتجارة والاستثمار “أتيب”، بإن مصرف السراي حقق أرباح ب 15 مليون دينار خلال عام 2021 واقفال ميزانية عام 2021 خلال العام الحالي، كما يتطلع المصرف وإدارته إلى اقفال الميزانية العام الجاري إلى خلال الربع الأول من عام القادم 2023 والذي يعتبر إنجاز حققته الإدارة التنفيذية لمثل هذه الأرقام.

وأوضح “حسني بي” بأن مثل تحقيق هذا الانجاز للإدارة التنفيذية بأنها قامت بإخراج مصرف السراي من المشاكل التي كانت تواجهه بالماضي، وتعتبر ذات كفاءات عالية جداً ومتعاونة بقليل من الصراعات بين الإدارة التنفيذية ومجلس الادارة والجمعية العمومية.

وأكد “حسني بي” بأن مصرف السراي متحول للتقنيع بتغير العالم ومواكبته ليصبح متقدم تقنياً ويشتغل من خلال الذكاء الاجتماعي والمصارف التقنية بدون وجود البشر فيها.

وأضاف “بي” بأنه تم اتخاد بعض القرارات خلال اجتماع الجمعية العمومية ومن أهمها إعتماد التقارير والقوائم المالية، أي اعتماد تقرير المراجع الداخلي والخارجي، وكان الحضور يمثل أكثر من 69‎% من المساهمين وهذا الرقم يعتبر قياسي لجمعية عمومية.

