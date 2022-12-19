اقتصاد

استكمال صيانة المولد الرئيسي للوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الرويس وخطوط نقل الطاقة بدرنة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

تواصل الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين 2022.12.19 العمل على إجراء أعمال العمرات الجسيمة لوحدات التوليد، في مختلف محطات الإنتاج والدخول بها على الشبكة الكهربائية في أوقات لاحقة.

حيث يجري حاليًا استكمال أعمال الصيانة الجسيمة للمولد الرئيسي للوحدة الغازية الرابعة بمحطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي من قبل الفرق الفنية بشركة ( ألجيك ) للطاقة بمشاركة فنيّي ومهندسي الشركة .

وأعلنت الشركة في بيان لها الانتهاء من أعمال الصيانة لخطوط نقل الطاقة جهد 30 كيلوفولت والمتمثلة في إزالة السلك الأرضي المقطوع على الدوائر الصناعية وكذلك صيانة الموصّل المقطوع لدائرة شرق درنة رقم ( 2 ) جهد 30 كيلوفولت.

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