اقتصاد

الدبيبة: دعم المصرف الإقليمي ليحقق أهدافه في تمويل التنمية والإستثمار

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة مع قرب عودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء إلى العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال حضوره اجتماع الجمعية العمومية العادي لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة المنعقد بالعاصمة طرابلس.

واكد ان استضافة ليبيا الاجتماع للمرة الأولى منذ العام 2009، يظهر إرادة ليبيا على تعزيز التعاون مع دول الساحل والصحراء، ودعم المصرف، من أجل تحقيق أهدافه في تنمية الاستثمارات ودعم التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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