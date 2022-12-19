أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة خلال اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء: حكومتنا اتخذت كل الإجراءات لعودة المصرف للعمل من مقره الرئيسي بطرابلس.

وأضاف بالقول: هذا الاجتماع يندرج في إطار دور ليبيا في تعزيز التعاون بين دول الساحل والصحراء.

حيث أن حكومتنا أطلقت خطة عودة الحياة التي حققت هدفها بتحريك المشروعات المتوقفة، في 2021 تحقق إرتفاعاً في نسبة الإنفاق التنموي من إجمالي الإنفاق الحكومي.

كما أن خطة عودة الحياة مستمرة في تحقيق أهدافها بوجود شراكة مع القطاع المصرفي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية