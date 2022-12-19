رئيس الحكومة يؤكد ارتفاع الإنفاق التنموي في ليبيا بنسبة 20% وضرورة وجود شراكة مع القطاعين المصرفي والخاص

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين 2022.12.19 ،على الدعم الكامل لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار، حتى يحقق أهدافه في تمويل التنمية والاستثمار في فضاء التجمع وتبادل التجارة ما بين أعضاءه، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي للمصرف بالعاصمة طرابلس.

وأوضح الدبيبة أن ليبيا شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإنفاق التنموي خلال عام 2021 بنسبة 20%، بعد ما كانت خلال سنة 2020 لا تتجاوز 7.5%، وخاصة بعد البدء في إنجاز المشاريع المتوقفة في ليبيا منذ 10 سنوات، مشيراً إلى ضرورة وجود شراكة حقيقية وفعالة مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص.