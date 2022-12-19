اقتصاد

الحويج يبحث دعم السيدات أصحاب المشروعات بالمنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في اجتماعه مع أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية عن فئة المرأة، آليات تقديم الدعم الفني للسيدات من أصحاب المشروعات الصغرى وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع للوزارة.

وناقش المجتمعون نشاط المجالس البلدية ودورها في دعم وتمكين المرأة، حيث استعرض الحاضرون المشاكل والصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص بالمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى أهمية دعم قطاعات الزراعة والصناعة وإمكانية تفعيل المشاريع المتوقفة.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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