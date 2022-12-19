انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين 2022.12.19، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.4 % إلى 104.410، مبددا بعض مكاسبه في الأسبوع السابق بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو 0.4 % إلى 1.06260 دولار بينما صعد الجنيه الاسترليني 0.7 % إلى 1.22195 دولار، كما ارتفع الين الياباني 0.4 % إلى 136.155 للدولار على خلفية تقارير بأن اليابان تدرس مراجعة السياسة النقدية الرئيسة بعد تعيين محافظ جديد لبنك اليابان المركزي .