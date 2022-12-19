أبو جناح يكشف ملامح تطوير النظام الصحي في البلاد

ليبيا الاقتصادية

أعلن وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح خلال اجتماعه مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، عن خطة إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا، والتي تتمثل إتاحة الخدمة لما يقارب 90% من الحالات التي تعاني أمراضًا يتطلب علاجها تكاليف عالية.

وأوضح أبو جناح أن أغراض هذا المشروع تتمثل أيضاً في خفض نفقات العلاج بالخارج بمقدار 30%؜ خلال عام واحد من بدء محفظة الإصلاح، وكذلك توطين واحد من كل تخصص خلال العام الأول من بداية محفظة الإصلاح.

كما استعرض فريق عمل إصلاح وتطوير النظام الصحي بالمجلس النتائج النهائية للمشروع والتي تتضمن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح النظام الصحي، واللائحة التنظيمية لإتاحة وتعزيز الخدمات الصحية.