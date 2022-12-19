الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء تؤكد تحقيق أرباح تقدر بأكثر من 20 مليون يورو

أكد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء خالد المبروك، اليوم الاثنين 2022.12.19،على أهمية تذليل الصعاب واستقطاب الموارد المالية وتمويل برامج التنمية للدول الأعضاء، من خلال هيكلة وتطوير عمل المصرف، لمناهضة الفقر وتشجيع التجارة البينية بين جميع دول القارة الأفريقية.

وأوضح المبروك خلال الاجتماع العادي 86 لمجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة، أن هناك تحسن في أداء المحفظة الائتمانية للمصرف وتحقيق أرباح تقدر 20 مليون و29 ألف يورو، خلال سنة 2021، خاصة بعد ما تكبد المصرف خسائر مالية تقدر 13 مليون يورو، خلال سنة 2020.