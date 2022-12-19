الغاوي يستعرض مشاريع عودة الحياة في مؤتمر الإسكان العربي السابع

ليبيا الاقتصادية

استعرض وزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي خلال مشاركته قي أعمال أعمال مؤتمر الإسكان العربي السابع، مشاريع برنامج عودة الحياة الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية لإعادة تنفيذ مشروعات التنمية فـي مدن ليبيا كافة .

وقال الغاوي إن حكومة الوحدة الوطنية قد باشرت العمل على إحياء المشروعات المتعثرة ووضع الخطط العاجلة لحل المختنقات التي تواجه قطاع الاسكان والبنى التحتية.

كما تقدمت وزارة الاسكان والتعمير بطلب رسمي لاستضافة المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية للعام المقبل، حيث حظي هذا الطلب بترحيب كبير وتمت الموافقة عليه من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.