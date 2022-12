“عون” يؤكد على أهمية تبادل الخبرات في مجال النفط والغاز بين ليبيا واندونيسا

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الاثنين خلال اجتماع مع السفير الاندونيسي لدى ليبيا “ديدي رفاعي” والوفد المرافق له، على

أهمية الشركات العالمية ذات الخبرة للمساهمة فى تطوير و استكشاف المناطق البرية والبحرية التى لم تستكشف بعد وامكانية الإستفادة بين البلدين فى تطوير الكوادر و تبادل الخبرة فى مجال قطاع النفط والغاز.

حيث قدم “عون” خلال اجتماعه نبذة مختصرة عن تاريخ قطاع النفط و الغاز فى ليبيا و كذلك نبذة عن قانون النفط الليبي و مراحل تطوره.

ومن جانبه أكد السفير على أهمية زيادة التعاون بين اندونيسيا و ليبيا و إن بلاده تتطلع لزيادة التعاون، وكذلك حثّ على ضرورة تواصل اللقاءات بين الطرفين لما فيه مصلحة البلدين.

وحضر الاجتماع مدير مكتب “عبد الباري قنيدي” و المستشار “احمد الغابر “و مدير مكتب العلاقات و التعاون الدولي “عاصم ابوزيد”.

