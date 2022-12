بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” خلال لقاءه اليوم الاثنين بمقر الشركة بطرابلس مع مسؤولي شركة “إنكا” التركية المختصة بمجال مشروعات إنتاج الطاقة، أوجه التعاون المشترك في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة القدرات الإنتاجية للشبكة.

وبحسب مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء فقد أكد مسئولو شركة “إنكا” التركية استمرارية أعمالهم بالشراكة مع “العامة للكهرباء” وتقديم الدعم الفني لمهندسي الشركة التي أنجزت نسبة كبيرة من أعمال العمرات الجسيمة والصيانات الدورية كما عبروا عن تطلعهم لمزيد من التعاون في مجال إنتاج الطاقة وزيادة القدرة الإنتاجية.

The post “العامة للكهرباء وإنكا التركية” يبحثان أوجه التعاون في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة القدرات الإنتاجية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا