“المشاي” يبحث سبل التعاون في مجال إنتاج الطاقة مع شركة إنكا التركية

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” اليوم الاثنين ، بمقر الشركة العامة للكهرباء رفقة مدير إدارة مشروعات الإنتاج , مع شركة إنكا التركية المختصة بمجال مشروعات إنتاج الطاقة

وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك خاصةً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة القدرات الانتاجية للشبكة.

كما أكد ممثلي شركة إنكا التركية استمرارية اعمالهم بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء بتقديم الدعم الفني لمهندسي الشركة التي أنجزت الأخيرة نسبة كبير من أعمال العمرات الجسيمة و الصيانات الدورية , وتطلعهم لمزيد من التعاون في مجال انتاج الطاقة بما يحثم زيادة القدرة الإنتاجية .

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