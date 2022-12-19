وزير النفط والغاز يُناقش مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين

طرابلس 19 ديسمبر 2022 (وال)- ناقش وزير النفط والغاز محمد عون مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان والوفد المرافق له، أهمية التعاون بين البلدين والاستفادة من العمالة والخبرات البنغلاديشية في بعض الاعمال.

وأكد السفير – خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس – على اهمية اللقاء وامكانية الاستفادة المشتركة بين البلدين في تطوير الكوادر وتبادل الخبرات في كافة المجالات وخاصة قطاع النفط والغاز.

وعبّر السفير البنغلاديشي عن أمله في زيادة وتيرة التعاون بين البلدين، واستمرار تواصل اللقاءات بين الطرفين لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

وقدم وزير النفط خلال اللقاء نبذة مختصرة عن تاريخ قطاع النفط والغاز في ليبيا، ونبذة عن قانون النفط الليبي ومراحل تطوره والتي توضح دور ومهام الوزارة وعلاقتها بالمؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسات الدول الأخرى. (وال)

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