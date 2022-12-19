المشاي يبحث مع إنكا التركية مشروعات إنتاج الطاقة

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، خلال اجتماعه مع وفد من شركة إنكا التركية أوجه التعاون المشترك خاصةً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة القدرات الإنتاجية للشبكة.

وأكد أعضاء وفد إنكا خلال اللقاء على استمرارية أعمالهم بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء بتقديم الدعم الفني لمهندسي الشركة التي أنجزت نسبة كبير من أعمال العمرات الجسيمة و الصيانات الدورية، معربين عن تطلعهم لمزيد من التعاون في مجال إنتاج الطاقة بما يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية.

من جانبه أثنى المشاي على الجهد والتعاون الكبير المتبادل بين الطرفين ، كما أكد الممثل عن شركة إنكا التركية على السعي جاهدا في انجاز جميع الأعمال القائمة و المنتظرة بين الجهتين.