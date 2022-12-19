اقتصاد

المشاي يبحث مع إنكا التركية مشروعات إنتاج الطاقة

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، خلال اجتماعه مع وفد من شركة إنكا التركية أوجه التعاون المشترك خاصةً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة القدرات الإنتاجية للشبكة.

وأكد أعضاء وفد إنكا خلال اللقاء على استمرارية أعمالهم بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء بتقديم الدعم الفني لمهندسي الشركة التي أنجزت نسبة كبير من أعمال العمرات الجسيمة و الصيانات الدورية، معربين عن تطلعهم لمزيد من التعاون في مجال إنتاج الطاقة بما يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية.  

من جانبه أثنى المشاي على الجهد والتعاون الكبير المتبادل بين الطرفين ، كما أكد الممثل عن شركة إنكا التركية على السعي جاهدا في انجاز جميع الأعمال القائمة و المنتظرة بين الجهتين.

الوسوم

أخبار ليبيا الشبكة الكهربائية الشركة العامة للكهرباء الطاقة الكهربائية تركيا تعاون مشترك شركة إنكا التركية علاقات ثنائية ليبيا ليبيا الاقتصادية مشروعات إنتاج الطاقة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك