اقتصاد

الخليج البخارية تستقبل إمدادات وقود جديدة

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

استقبلت محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت إمدادات وقود جديدة تكفي لنحو شهرين.

وغادرت ناقلة وقود بالأمس المنصة العائمة بالمحطة بعدما أفرغت حمولتها التي تبلغ 37 ألف طن وقود خفيف، والتي كانت قد رست وأفرغت شحنتها عن طريق المنظومة البحرية الخاصة، بإشراف مهندسين من إدارة الوقود بالمحطة، وشركة البريقة للنفط، والشركة العامة للكهرباء.

يذكر أن مشروع محطة الخليج البخارية توقف عند مرحلته الأولى في العام 2014، بعد مغادرة جميع الشركات الأجنبية المنفذة للمشروع الاستراتيجي بإشراف شركة «بكثل» الأميركية.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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